DAX 24.988 -0,1%ESt50 6.047 -0,2%MSCI World 4.574 +0,1%Top 10 Crypto 8,3400 -5,1%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.325 -2,6%Euro 1,1916 +0,2%Öl 69,39 +0,5%Gold 5.054 +0,6%
DAX dürfte 25.000 Punkte wieder angreifen -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Robinhood, TKMS im Fokus
Ausblick: Coinbase präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
DAX mit leichtem Plus erwartet - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke voraus
Siltronic Aktie

56,05 EUR -0,10 EUR -0,18 %
STU
Marktkap. 1,61 Mrd. EUR

KGV 22,14 Div. Rendite 0,43%
WKN WAF300

ISIN DE000WAF3001

Symbol SSLLF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Siltronic Hold

08:11 Uhr
Siltronic Hold
Aktie in diesem Artikel
Siltronic AG
56,05 EUR -0,10 EUR -0,18%
Charts| News| Analysen
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siltronic von 40 auf 57 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Wafer-Hersteller habe solide Eckdaten zum vierten Quartal vorgelegt, schrieb Gustav Froberg am Dienstagabend. Das neue Kursziel resultiere aus einem höheren Bewertungsmultiplikator auf die Ergebnisprognose (Ebitda) für 2028. Froberg bleibt aber abzuwartend, bis sich der kurzfristige Gegenwind besser in den Konsensschätzungen widerspiegle./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siltronic Hold

Unternehmen:
Siltronic AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
56,25 €		 Abst. Kursziel*:
1,33%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
56,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,69%
Analyst Name:
Gustav Froberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siltronic AG

08:11 Siltronic Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.02.26 Siltronic Halten DZ BANK
03.02.26 Siltronic Neutral UBS AG
03.02.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siltronic AG

finanzen.net Lohnender Siltronic-Einstieg? TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor 3 Jahren bedeutet TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor 3 Jahren bedeutet
finanzen.net Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagvormittag ohne große Veränderung
finanzen.net Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Nachmittag
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: So steht der SDAX am Montagnachmittag
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer
finanzen.net Siltronic Aktie News: Siltronic schiebt sich am Mittag vor
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Ende des Freitagshandels im Aufwind
finanzen.net Verluste in Frankfurt: TecDAX verliert zum Ende des Freitagshandels
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Abschläge
EQS Group EQS-News: Siltronic AG with preliminary financial figures: Targets for 2025 achieved despite challenging conditions
EQS Group EQS-AFR: Siltronic AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Siltronic receives “A-Leadership” rating for the first time in two CDP ratings for climate protection and water security
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
