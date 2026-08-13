Deutsche Bank AG

Ströer SECo Buy

13:36 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Der Werbekonzern habe die Erwartungen etwas getoppt, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Quartalszahlen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER