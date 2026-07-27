Ströer Aktie
Marktkap. 2,05 Mrd. EURKGV 16,44 Div. Rendite 5,00%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Gerüchte rund um Beteiligungsverkäufe oder einen Komplettverkauf des Werbespezialisten seien in den vergangenen Jahren immer wieder kräftige Kurstreiber gewesen, schrieb Annick Maas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Gerüchte habe nun das "Manager Magazin" mit einem kolportierten Übernahmeinteresse seitens zweier Finanzinvestoren wieder angefacht./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 09:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 09:40 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Market-Perform
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
39,66 €
|Abst. Kursziel*:
-9,23%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
39,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,23%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|14:46
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:46
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.07.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.09.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:46
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|21.05.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital