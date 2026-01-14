DAX 25.283 +0,0%ESt50 6.035 +0,5%MSCI World 4.512 +0,1%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.183 -0,2%Euro 1,1635 -0,1%Öl 64,29 -1,7%Gold 4.618 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BASF BASF11 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft im Fokus
Top News
Amazon-Aktie höher: AWS investiert Milliarden in europäische Cloud-Region in Brandenburg Amazon-Aktie höher: AWS investiert Milliarden in europäische Cloud-Region in Brandenburg
MACOM Technology Solutions – Datacenter-Boom und steigende Rüstungs-Ausgaben bescheren Chiphersteller dynamisches Umsatzwachstum! MACOM Technology Solutions – Datacenter-Boom und steigende Rüstungs-Ausgaben bescheren Chiphersteller dynamisches Umsatzwachstum!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ströer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ströer Aktien-Sparplan
36,20 EUR -1,05 EUR -2,82 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,06 Mrd. EUR

KGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 749399

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007493991

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SOTDF

Bernstein Research

Ströer SECo Outperform

12:01 Uhr
Ströer SECo Outperform
Aktie in diesem Artikel
Ströer SE & Co. KGaA
36,20 EUR -1,05 EUR -2,82%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Die Analysten Christophe Cherblanc und Annick Maas gaben am Mittwochnachmittag einen Ausblick auf das Jahr 2026 in der Medien- und Internetbranche. Dabei fokussierten sie sich stark auf Risiken durch KI, aber auch damit einhergehende Chancen in puncto Produktivität. Mit Blick auf Ströer schrieben sie, der digitale Außenwerbebereich sei noch nicht ausreichend erschlossen. Darin stecke für das Unternehmen das größte Aufholpotenzial./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER

Zusammenfassung: Ströer Outperform

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
36,60 €		 Abst. Kursziel*:
50,27%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
36,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
51,93%
Analyst Name:
Christophe Cherblanc 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

12:01 Ströer Outperform Bernstein Research
14.01.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 Ströer Buy Warburg Research
09.12.25 Ströer Buy Deutsche Bank AG
03.12.25 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

finanzen.net Frühes Investment MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ströer SE von vor 10 Jahren bedeutet MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ströer SE von vor 10 Jahren bedeutet
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schwächer
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester
finanzen.net MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ströer SE von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Ströer SE-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten
finanzen.net MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ströer SE von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX liegt im Minus
finanzen.net MDAX aktuell: Zum Start Gewinne im MDAX
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Raquel Falomir, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Raquel Falomir, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Raquel Falomir, buy
EQS Group EQS-Adhoc: Ströer adjusts outlook for financial year 2025
EQS Group EQS-AFR: Ströer SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Str&#246;er SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Str&#246;er SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
Ströer SE & Co. KGaA zu myNews hinzufügen