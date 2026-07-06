Ströer Aktie
Marktkap. 1,97 Mrd. EURKGV 16,44 Div. Rendite 5,00%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 37 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst James Tate liegt mit seiner operativen Ergebnisprognose für das zweite Quartal 3 Prozent unter dem Konsens, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Werbekonzerns schrieb./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 05:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Sell
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
33,56 €
|Abst. Kursziel*:
4,29%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
33,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,42%
|
Analyst Name:
James Tate
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|12:56
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:56
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:56
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.09.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research