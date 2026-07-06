Goldman Sachs Group Inc.

Ströer SECo Sell

12:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 37 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst James Tate liegt mit seiner operativen Ergebnisprognose für das zweite Quartal 3 Prozent unter dem Konsens, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Werbekonzerns schrieb./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 05:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER