Ströer Aktie
Marktkap. 2,23 Mrd. EURKGV 16,44 Div. Rendite 5,00%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
AI Analyse
Ströer SECo Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 35,00 auf 38,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Das starke Außenwerbe-Geschäft sei vor allem der Fußball-WM zu verdanken, schrieb James Tate am Donnerstag im Resümee zum Quartalsbericht. Profitabilität in anderen Bereichen bleibe eine Herausforderung./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 18:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Sell
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
38,50 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
40,72 €
|Abst. Kursziel*:
-5,45%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
40,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,42%
|
Analyst Name:
James Tate
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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