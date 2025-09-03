Swiss Re Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 161,40 Franken auf "Buy" belassen. Die vergangenen Jahre hätten zu den erfolgreichsten für die Versicherungsbranche gehört, schrieb Michael Christodoulou in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die nachhaltige steigende Profitabilität habe sich in deutlichen Kursgewinnen niedergeschlagen. Er geht davon aus, dass der Sektor seine Bewertungsgrenzen weiter verschieben kann. Der Experte nennt Ergebnissteigerungen, eine starke Solvabilität und das Überschusskapital als Triebfedern./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 16:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
