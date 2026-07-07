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Goldman Sachs Group Inc.

Swiss Re Sell

12:26 Uhr
Swiss Re Sell
Aktie in diesem Artikel
Swiss Re AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 114 auf 118 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Andrew Baker passte seine Schätzungen für die Schweizer am Dienstag noch einmal an vor dem Quartalsbericht am 6. August. Die Kurszieländerung resultiert vor allem aus der Bewegung im Dollar-Franken-Wechselkurs./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Sell

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
118,00 CHF
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
131,65 CHF		 Abst. Kursziel*:
-10,37%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
132,25 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,78%
Analyst Name:
Andrew Baker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,67 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Swiss Re AG

12:26 Swiss Re Sell Goldman Sachs Group Inc.
09.06.26 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.05.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
21.05.26 Swiss Re Sell UBS AG
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