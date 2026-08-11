Symrise Aktie
Marktkap. 12,58 Mrd. EURKGV 38,61 Div. Rendite 1,81%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
AI Analyse
Symrise Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Market-Perform" belassen. Neue und strengere regulatorische Vorgaben für die Konsumgüterhersteller dürften deren Zulieferern zugutekommen, schrieb Victoria Nice am Freitag. Die Vorgaben sprächen für größere Volumina und vorteilhaftere Produktpaletten, und das unabhängig vom Geschehen auf den Märkten der Endabnehmer. Givaudan und Symrise dürften von diesen absehbaren Trends allerdings weniger profitieren, weil sie einen engeren Fokus hätten, in diesen beiden Fälle auf Duft- und Aromastoffe./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 16:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Market-Perform
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
99,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
91,48 €
|Abst. Kursziel*:
8,22%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
89,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,42%
|
Analyst Name:
Victoria Nice
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,82 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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