Bernstein Research

Symrise Market-Perform

10.08.26

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Market-Perform" belassen. Neue und strengere regulatorische Vorgaben für die Konsumgüterhersteller dürften deren Zulieferern zugutekommen, schrieb Victoria Nice am Freitag. Die Vorgaben sprächen für größere Volumina und vorteilhaftere Produktpaletten, und das unabhängig vom Geschehen auf den Märkten der Endabnehmer. Givaudan und Symrise dürften von diesen absehbaren Trends allerdings weniger profitieren, weil sie einen engeren Fokus hätten, in diesen beiden Fälle auf Duft- und Aromastoffe./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 16:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise