DAX 26.460 +0,3%ESt50 6.555 +0,1%MSCI World 5.009 +0,3%Top 10 Crypto 8,2665 +1,3%Nas 26.584 +0,5%Bitcoin 55.251 +0,3%Euro 1,1552 +0,1%Öl 88,38 -0,6%Gold 4.430 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 RENK RENK73 Allianz 840400 TUI TUAG50 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord knapp im Plus -- US-Börsen uneins -- Super Micro steigert Gewinn -- Nebius, Eli Lilly, Ölaktien, DroneShield, SpaceX, CoreWeave, NVIDIA, Hertz, TKMS, E.ON, Siemens Energy im Fokus
Top News
Bechtle-Aktie trotzdem tiefer: Gewinn steigt - Vorräte werden aufgestockt Bechtle-Aktie trotzdem tiefer: Gewinn steigt - Vorräte werden aufgestockt
Neue Kaufwelle? Siemens Energy-Aktie bekommt gleich doppelt Rückenwind Neue Kaufwelle? Siemens Energy-Aktie bekommt gleich doppelt Rückenwind
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Symrise Aktie

Kaufen
Verkaufen
Symrise Aktien-Sparplan
89,66 EUR -1,00 EUR -1,10 %
STU
finanzen.net zero
Symrise jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 12,58 Mrd. EUR

KGV 38,61 Div. Rendite 1,81%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SYM999

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SYM9999

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SYIEF

AI Analyse

Bernstein Research

Symrise Market-Perform

10.08.26
Symrise Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
89,66 EUR -1,00 EUR -1,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Market-Perform" belassen. Neue und strengere regulatorische Vorgaben für die Konsumgüterhersteller dürften deren Zulieferern zugutekommen, schrieb Victoria Nice am Freitag. Die Vorgaben sprächen für größere Volumina und vorteilhaftere Produktpaletten, und das unabhängig vom Geschehen auf den Märkten der Endabnehmer. Givaudan und Symrise dürften von diesen absehbaren Trends allerdings weniger profitieren, weil sie einen engeren Fokus hätten, in diesen beiden Fälle auf Duft- und Aromastoffe./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 16:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Market-Perform

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
99,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
91,48 €		 Abst. Kursziel*:
8,22%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
89,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,42%
Analyst Name:
Victoria Nice 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,82 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

10.08.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
07.08.26 Symrise Kaufen DZ BANK
03.08.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
31.07.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 Symrise Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Symrise AG

finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise verteidigt am Vormittag Tendenz
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net DZ BANK: Kaufen für Symrise-Aktie
finanzen.net DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Symrise von vor 5 Jahren verloren
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert mittags
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-News: Symrise reports solid H1 2026 performance with accelerating growth momentum in Q2
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-News: Symrise signs a put option agreement to acquire Floral Concept
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
RSS Feed
Symrise AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.