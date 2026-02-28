Symrise Aktie
Marktkap. 10,84 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise vor den am 4. März erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Analyst Edward Hockin erwartet laut einer am Montag vorliegenden Studie, dass der Aromen- und Duftstoffhersteller seine ausgegebene Prognose eines Umsatzwachstums für 2025 aus eigener Kraft von 2,3 bis 3,3 Prozent erfüllen wird, wohl aber eher am unteren Ende. Dies habe die Aktie zusammen mit angekündigten Aktienrückkäufen in den vergangenen Wochen gestützt. Für 2026 rechnet er mit einem vorsichtigen Ausblick./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 14:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 14:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Overweight
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
75,94 €
|Abst. Kursziel*:
38,27%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
76,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,58%
|
Analyst Name:
Edward Hockin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Symrise AG
|16:11
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:11
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Symrise Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:11
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:11
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Symrise Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:11
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Symrise Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|13.01.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:11
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital