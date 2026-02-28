DAX 24.668 -2,4%ESt50 5.990 -2,4%MSCI World 4.524 -0,7%Top 10 Crypto 8,5050 +3,4%Nas 22.659 +0,0%Bitcoin 59.003 +5,6%Euro 1,1679 -0,8%Öl 78,35 +8,0%Gold 5.291 +0,2%
Symrise Aktie

76,32 EUR -0,46 EUR -0,60 %
STU
Marktkap. 10,84 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999

ISIN DE000SYM9999

Symbol SYIEF

JP Morgan Chase & Co.

16:11 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
76,32 EUR -0,46 EUR -0,60%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise vor den am 4. März erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Analyst Edward Hockin erwartet laut einer am Montag vorliegenden Studie, dass der Aromen- und Duftstoffhersteller seine ausgegebene Prognose eines Umsatzwachstums für 2025 aus eigener Kraft von 2,3 bis 3,3 Prozent erfüllen wird, wohl aber eher am unteren Ende. Dies habe die Aktie zusammen mit angekündigten Aktienrückkäufen in den vergangenen Wochen gestützt. Für 2026 rechnet er mit einem vorsichtigen Ausblick./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 14:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 14:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
75,94 €		 Abst. Kursziel*:
38,27%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
76,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,58%
Analyst Name:
Edward Hockin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

16:11 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:11 Symrise Equal Weight Barclays Capital
27.02.26 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.02.26 Symrise Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.02.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Symrise AG

finanzen.net Aktie bewertet Symrise-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt Symrise-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise am Montagnachmittag tiefer
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Symrise-Aktie: Barclays Capital vergibt Equal Weight
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise am Montagmittag verlustreich
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Februar 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Symrise-Aktie angepasst
finanzen.net DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Symrise von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise verbilligt sich am Vormittag
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Symrise AG: Dr. Stephanie Coßmann, buy
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
