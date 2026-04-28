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Marktkap. 172,08 Mrd. EUR

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WKN A1T7LU

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ISIN US8725901040

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Symbol TMUS

UBS AG

T-Mobile US Buy

15:46 Uhr
T-Mobile US Buy
Aktie in diesem Artikel
T-Mobile US
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für T-Mobile US nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. John C. Hodulik attestierte der Telekom-Tochter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen starken Jahresauftakt und den Aktien eine vielversprechende Bewertung./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 03:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com

Zusammenfassung: T-Mobile US Buy

Unternehmen:
T-Mobile US		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 195,06		 Abst. Kursziel*:
53,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 195,26		 Abst. Kursziel aktuell:
53,64%
Analyst Name:
John C. Hodulik 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 257,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

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