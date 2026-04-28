T-Mobile US Aktie
Marktkap. 172,08 Mrd. EURKGV 20,89 Div. Rendite 1,80%
WKN A1T7LU
ISIN US8725901040
Symbol TMUS
T-Mobile US Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für T-Mobile US nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. John C. Hodulik attestierte der Telekom-Tochter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen starken Jahresauftakt und den Aktien eine vielversprechende Bewertung./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 03:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com
Zusammenfassung: T-Mobile US Buy
|Unternehmen:
T-Mobile US
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 300,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 195,06
|Abst. Kursziel*:
53,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 195,26
|Abst. Kursziel aktuell:
53,64%
|
Analyst Name:
John C. Hodulik
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 257,33
*zum Zeitpunkt der Analyse
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