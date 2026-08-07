Jefferies & Company Inc.

TAG Immobilien Buy

11:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Stephanie Dossmann lobte in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion die Kennziffern für das operative Ergebnis (FFO). Als weniger gut wertete sie das verlangsamte Mietwachstum auf vergleichbarer Fläche in Deutschland und in Polen./rob/edh/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TAG Immobilien