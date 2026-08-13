DAX 26.447 +0,6%ESt50 6.555 +0,1%MSCI World 5.035 +0,0%Top 10 Crypto 8,1365 +0,9%Nas 26.803 +0,8%Bitcoin 54.373 -1,0%Euro 1,1553 +0,2%Öl 87,62 +0,6%Gold 4.353 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich -- Energiekontor mit Gewinnwarnung -- NU mit rekordgewinn -- Reddit, Hertz, Unusual Machines, Volatus, SAP im Fokus
Top News
Nach Abbruch der Rekordserie: DAX präsentiert sich am Freitag mit Gewinnen Nach Abbruch der Rekordserie: DAX präsentiert sich am Freitag mit Gewinnen
Meine 7 wichtigsten KI-Agenten für Aktienresearch Meine 7 wichtigsten KI-Agenten für Aktienresearch
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Talanx Aktie

Kaufen
Verkaufen
Talanx Aktien-Sparplan
120,50 EUR +6,20 EUR +5,42 %
STU
finanzen.net zero
Talanx jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 29,49 Mrd. EUR

KGV 11,85 Div. Rendite 3,16%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN TLX100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000TLX1005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TNXXF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Talanx Overweight

11:11 Uhr
Talanx Overweight
Aktie in diesem Artikel
Talanx AG
120,50 EUR 6,20 EUR 5,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx nach Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Overweight" belassen. Nach Rekordergebnissen in den ersten sechs Monaten habe der Versicherer sein Nettogewinnziel für 2026 erhöht, lobte Kamran Hossain am Freitag in seiner ersten Reaktion. Talanx habe in den vergangenen Jahren immer wieder die Erwartungen übertroffen, was mit der niedrigen Bewertung verkannt werde./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:49 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Talanx

Zusammenfassung: Talanx Overweight

Unternehmen:
Talanx AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
119,90 €		 Abst. Kursziel*:
4,25%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
120,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,73%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
140,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Talanx AG

11:11 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.26 Talanx Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.07.26 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Talanx AG

dpa-afx Geringe Großschäden Talanx-Aktie stärker: Nach Rekordergebnis noch mehr Gewinn in 2026 erwartet Talanx-Aktie stärker: Nach Rekordergebnis noch mehr Gewinn in 2026 erwartet
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Talanx-Kurs nähert sich Rekord - Starke Zahlen und Ausblick
dpa-afx ROUNDUP: Versicherer Talanx erwartet 2026 noch mehr Gewinn - Kurssprung
finanzen.net MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Börse Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im MDAX
Dow Jones Talanx erhöht Ausblick nach Rekord-Halbjahr
finanzen.net Ausblick: Talanx mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel Verlust hätte ein Talanx-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der Talanx-Aktie ein
EQS Group EQS-AFR: Talanx AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Talanx AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Talanx AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Talanx AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Talanx AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Talanx Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Talanx Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Talanx achieves quarterly result of EUR 774 million
RSS Feed
Talanx AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.