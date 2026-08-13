Talanx Aktie
Marktkap. 29,49 Mrd. EURKGV 11,85 Div. Rendite 3,16%
WKN TLX100
ISIN DE000TLX1005
Symbol TNXXF
AI Analyse
Talanx Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx nach Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Overweight" belassen. Nach Rekordergebnissen in den ersten sechs Monaten habe der Versicherer sein Nettogewinnziel für 2026 erhöht, lobte Kamran Hossain am Freitag in seiner ersten Reaktion. Talanx habe in den vergangenen Jahren immer wieder die Erwartungen übertroffen, was mit der niedrigen Bewertung verkannt werde./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:49 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Talanx
Zusammenfassung: Talanx Overweight
|Unternehmen:
Talanx AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
125,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
119,90 €
|Abst. Kursziel*:
4,25%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
120,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,73%
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
140,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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