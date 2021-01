Aktie in diesem Artikel Tesla 654,90 EUR

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Der Hersteller von Elektrofahrzeugen habe mit den Bruttomargen die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Brian Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussagen zu den Auslieferungen in diesem Jahr seien "schwammig". Hier habe der Markt auf präzisere Prognosen gewartet./bek/tih