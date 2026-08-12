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Jefferies & Company Inc.

thyssenkrupp Buy

09:31 Uhr
thyssenkrupp Buy
Aktie in diesem Artikel
thyssenkrupp AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Industriekonzerns habe die Konsensschätzung um elf Prozent verfehlt, schrieb Tommaso Castello in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Gründe hierfür seien eine schwache Nachfrage der Automobilbranche und die Dekarbonisierung./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Zusammenfassung: thyssenkrupp Buy

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
12,43 €		 Abst. Kursziel*:
4,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
12,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,38%
Analyst Name:
Tommaso Castello 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:31 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
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10.07.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
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