thyssenkrupp Aktie
Marktkap. 6,68 Mrd. EURKGV 15,63 Div. Rendite 1,28%
WKN 750000
ISIN DE0007500001
Symbol TYEKF
thyssenkrupp Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen mit einem Kursziel von 10,10 Euro auf "Neutral" belassen. Das Ergebnis im zweiten Geschäftsquartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Dominic O'Kane am Dienstag. Der Ausblick bleibe aber mehr oder weniger unverändert, nur auf der Umsatzseite habe es eine Anpassung gegeben. Auf Segmentebene sei das Abschneiden durchwachsen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:39 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:39 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: thyssenkrupp Neutral
|Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
10,10 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
10,14 €
|Abst. Kursziel*:
-0,35%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
9,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,10%
|
Analyst Name:
Dominic O'Kane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,65 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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