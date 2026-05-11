JP Morgan Chase & Co.

thyssenkrupp Neutral

10:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen mit einem Kursziel von 10,10 Euro auf "Neutral" belassen. Das Ergebnis im zweiten Geschäftsquartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Dominic O'Kane am Dienstag. Der Ausblick bleibe aber mehr oder weniger unverändert, nur auf der Umsatzseite habe es eine Anpassung gegeben. Auf Segmentebene sei das Abschneiden durchwachsen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:39 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:39 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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