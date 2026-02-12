Jefferies & Company Inc.

TRATON Hold

10:46 Uhr

Aktie in diesem Artikel TRATON 33,10 EUR 0,04 EUR 0,12% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton nach Zahlen mit einem Kursziel von 30,50 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Michael Aspinall attestierte der Lkw-Holding am Mittwoch eine starke Auftragslage, aber schwächere Margen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP