TRATON Aktie
Marktkap. 19,67 Mrd. EURKGV 9,86 Div. Rendite 3,05%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton auf "Hold" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Philippe Houchois verwies am Mittwoch auf die Telefonkonferenz des US-Lastwagenherstellers Paccar, die als positiv für den US-Lkw-Zyklus im Jahr 2027 sowie für die Aussichten des europäischen Marktes in diesem Jahr zu werten sei./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:27 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Hold
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
40,38 €
|Abst. Kursziel*:
-13,32%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
40,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,54%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
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