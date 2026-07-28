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Jefferies & Company Inc.

TRATON Hold

16:11 Uhr
TRATON Hold
Aktie in diesem Artikel
TRATON
40,48 EUR 0,68 EUR 1,71%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton auf "Hold" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Philippe Houchois verwies am Mittwoch auf die Telefonkonferenz des US-Lastwagenherstellers Paccar, die als positiv für den US-Lkw-Zyklus im Jahr 2027 sowie für die Aussichten des europäischen Marktes in diesem Jahr zu werten sei./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:27 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Hold

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
40,38 €		 Abst. Kursziel*:
-13,32%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
40,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,54%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

16:11 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
28.07.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
28.07.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
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