DAX 23.936 +0,6%ESt50 5.804 +0,6%MSCI World 4.454 -0,1%Top 10 Crypto 9,1710 +5,2%Nas 22.517 -1,0%Bitcoin 61.752 +5,0%Euro 1,1617 +0,0%Öl 83,61 +2,0%Gold 5.182 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX auf Stabilisierungskurs -- Börsenverluste in Asien -- adidas plant Milliardenrückkäufe -- Bayer mit Milliardenverlust -- Moderna, Gasaktien, Continental, CrowdStrike im Fokus
Top News
Ausblick: Andritz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: Andritz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Quantencomputer-ETFs auf dem Vormarsch: Eine Zukunftswette mit offenem Ausgang Quantencomputer-ETFs auf dem Vormarsch: Eine Zukunftswette mit offenem Ausgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TRATON Aktie

Kaufen
Verkaufen
TRATON Aktien-Sparplan
32,26 EUR -0,80 EUR -2,42 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 17,31 Mrd. EUR

KGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN TRAT0N

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000TRAT0N7

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TRATF

Goldman Sachs Group Inc.

TRATON Neutral

10:16 Uhr
TRATON Neutral
Aktie in diesem Artikel
TRATON
32,26 EUR -0,80 EUR -2,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Traton nach Zahlen mit einem Kursziel von 32,10 Euro auf "Neutral" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen übertroffen, aber der Ausblick auf 2026 sei schwach, schrieb Daniela Costa am Mittwoch./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Neutral

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
32,10 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
32,58 €		 Abst. Kursziel*:
-1,47%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
32,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,50%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

10:16 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.02.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
19.02.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu TRATON

finanzen.net Vorsichtige Prognose TRATON-Aktie im Sinkflug: Nutzfahrzeugkonzern senkt Dividende und peilt stabile Rendite an TRATON-Aktie im Sinkflug: Nutzfahrzeugkonzern senkt Dividende und peilt stabile Rendite an
dpa-afx ROUNDUP: VW-Lkw-Holding Traton bleibt vorsichtig - Aktie gibt nach
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Mittwochvormittag auf rotem Terrain
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Traton-Rückschlag geht vorbörslich weiter - Ausblick vorsichtig
dpa-afx VW-Lkw-Holding Traton bleibt angesichts US-Zöllen und Umfeld vorsichtig
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP erzielt 2025 robusten Auftragseingang in Europa
finanzen.net Ausblick: TRATON stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag im Bärenmodus
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP in 2025 with robust incoming orders in Europe
EQS Group EQS-PVR: TRATON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: TRATON SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: TRATON SE: Preliminary Net Cash Flow for Fiscal Year 2025 exceeds forecast and market expectations
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP records total unit sales of around 305,500 vehicles in 2025 in a weak market environment
EQS Group EQS-News: Moving forward with a proven leadership team: TRATON GROUP extends contracts of Dr. Jackstein and Modahl Nilsson
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP records increase in incoming orders nine months into 2025, despite a difficult market environment
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP launches Green Finance Framework to finance and refinance battery-electric commercial vehicles
RSS Feed
TRATON zu myNews hinzufügen