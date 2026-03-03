TRATON Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Traton nach Zahlen mit einem Kursziel von 32,10 Euro auf "Neutral" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen übertroffen, aber der Ausblick auf 2026 sei schwach, schrieb Daniela Costa am Mittwoch./ag/mf
Analysen zu TRATON
|10:16
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.02.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|19.02.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
