TRATON Aktie
Marktkap. 16,88 Mrd. EURKGV 9,86 Div. Rendite 3,05%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Traton mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Die Volkswagen-Nutzfahrzeugholding sehe eine weiter robuste Nachfrage und in Europa sowie den USA keine Geschäftsverlangsamung über die üblichen saisonalen Trends hinaus, schrieb Jose Asumendi am Montagabend. Die signalisierten Preiserhöhungen der Marken Scania und MAN in Europa stießen laut Finanzvorstand Michael Jackstein nicht auf Ablehnung bei den Kunden./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 21:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Neutral
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
33,58 €
|Abst. Kursziel*:
-10,66%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
34,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,02%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|08:06
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|TRATON Buy
|UBS AG
|08.05.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:06
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|08.05.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|30.04.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
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|29.04.26
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|UBS AG
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|08:06
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
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|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.