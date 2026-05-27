DAX 25.178 +0,0%ESt50 6.071 +0,1%MSCI World 4.824 -0,1%Top 10 Crypto 8,8095 -8,7%Nas 26.675 +0,1%Bitcoin 62.725 -1,9%Euro 1,1608 -0,2%Öl 96,96 +2,1%Gold 4.382 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Angriffe auf Iran: DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Salesforce enttäuscht beim Gewinn -- Uber stockt erneut bei Delivery Hero auf -- AMD im Fokus
Top News
Mutares-Aktie etwas höher: Ausstieg bei Magirus geplant - möglicher Börsengang Mutares-Aktie etwas höher: Ausstieg bei Magirus geplant - möglicher Börsengang
AMD-Aktie auf über 500 Dollar: Was nach der Quartalszahlen-Rally bleibt AMD-Aktie auf über 500 Dollar: Was nach der Quartalszahlen-Rally bleibt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Uber Aktie

Kaufen
Verkaufen
Uber Aktien-Sparplan
60,73 EUR -0,06 EUR -0,10 %
STU
70,87 USD +0,12 USD +0,17 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 122,84 Mrd. EUR

KGV 17,29 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2PHHG

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US90353T1007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UBER

Jefferies & Company Inc.

Uber Buy

08:01 Uhr
Uber Buy
Aktie in diesem Artikel
Uber
60,73 EUR -0,06 EUR -0,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Uber nach "einem weiteren Happen von Delivery Hero" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar auf "Buy" belassen. Mit der Aufstockung auf 25 Prozent steige die Wahrscheinlichkeit für eine Komplettübernahme des deutschen Essenslieferanten, schrieb John Colantuoni in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Dieser Deal würde Uber 46 neue Märkte öffnen, den Wert von Uber One steigern und obendrein viele Cross-Selling-Chancen bieten./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 19:09 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Uber Buy

Unternehmen:
Uber		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 110,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 70,73		 Abst. Kursziel*:
55,52%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 70,87		 Abst. Kursziel aktuell:
55,21%
Analyst Name:
John Colantuoni 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 110,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Uber

08:01 Uber Buy Jefferies & Company Inc.
08.02.23 Uber Outperform RBC Capital Markets
17.11.21 Uber Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.09.21 Uber Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.12.20 Uber overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Uber

Dow Jones Pflichtmitteilung Delivery Hero-Aktie in Grün: Uber stockt weiter auf Delivery Hero-Aktie in Grün: Uber stockt weiter auf
dpa-afx ROUNDUP: Uber erhöht Stimmrechtsanteil an Delivery Hero deutlich
finanzen.net Uber Aktie News: Uber schiebt sich am Mittwochabend vor
dpa-afx Uber erhöht Stimmrechtsanteil an Delivery Hero deutlich
finanzen.net Uber Aktie News: Uber am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain
TraderFox Uber Technologies- Milliardenangebot für Delivery Hero abgelehnt
finanzen.net Aktie haussiert: Uber klopft wegen Komplettübernahme bei Delivery Hero an - Analysten loben Dynamik
dpa-afx ROUNDUP 3: Uber will Delivery Hero übernehmen - Aktie weiter im Rallymodus
dpa-afx WDH/ROUNDUP 2: Uber will Delivery Hero übernehmen - Aktie zieht an
Financial Times Uber adds to its Delivery Hero stake at €12bn valuation
Financial Times Uber adds to its Delivery Hero stake at €12bn valuation
Financial Times Uber bid for Delivery Hero would be an odd route to superapp status
Benzinga Cramer On DoorDash: &#39;They Just Want Semis&#39; — Uber, Reddit, Zscaler Caught In The Same Rotation
Benzinga Bernie Sanders Hails Uber, Lyft 70,000 Driver Unionization, Labels It A &#39;Historic&#39; Victory: Workers Deserve &#39;Living Wage &amp; Dignity&#39;
MotleyFool Uber Technologies vs. Lyft: Comparing Quarterly Revenue Trajectories
Benzinga Nvidia&#39;s Biggest Bull Case Has A Catch: Uber And Microsoft Are Discovering AI&#39;s Hidden Cost
Zacks Is Most-Watched Stock Uber Technologies, Inc. (UBER) Worth Betting on Now?
RSS Feed
Uber zu myNews hinzufügen