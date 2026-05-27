DAX 25.178 +0,0%ESt50 6.071 +0,1%MSCI World 4.824 -0,1%Top 10 Crypto 9,2530 -2,7%Nas 26.675 +0,1%Bitcoin 62.725 -1,9%Euro 1,1608 -0,2%Öl 96,96 +2,1%Gold 4.382 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Angriffe auf Iran: DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Salesforce enttäuscht beim Gewinn -- Uber stockt erneut bei Delivery Hero auf -- AMD im Fokus
Top News
Feuerpause wackelt nach US-Angriffen: DAX dürfte nachgeben - KOSPI in Südkorea sackt ab Feuerpause wackelt nach US-Angriffen: DAX dürfte nachgeben - KOSPI in Südkorea sackt ab
Mutares-Aktie etwas höher: Ausstieg bei Magirus geplant - möglicher Börsengang Mutares-Aktie etwas höher: Ausstieg bei Magirus geplant - möglicher Börsengang
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

UniCredit Aktie

Kaufen
Verkaufen
UniCredit Aktien-Sparplan
72,75 EUR -0,37 EUR -0,51 %
STU
72,81 EUR -0,39 EUR -0,53 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 107,47 Mrd. EUR

KGV 9,98 Div. Rendite 4,44%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2DJV6

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0005239360

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UNCFF

JP Morgan Chase & Co.

UniCredit Overweight

08:16 Uhr
UniCredit Overweight
Aktie in diesem Artikel
UniCredit S.p.A.
72,75 EUR -0,37 EUR -0,51%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit auf "Overweight" belassen. Der Tenor sei insgesamt beruhigend gewesen, schrieb Delphine Lee am Mittwochabend im Resümee ihrer Treffen mit Vorständen von Intesa, UniCredit, Banco BPM, BPER, Generali und Fineco in Mailand. Bei Intesa sieht sie die höchste Rentabilität (RoTE), aber auch bei Unicredit ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 19:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Annto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UniCredit Overweight

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
72,74 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
72,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Delphine Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UniCredit S.p.A.

08:16 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.05.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 UniCredit Overweight Barclays Capital
05.05.26 UniCredit Kaufen DZ BANK
05.05.26 UniCredit Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

finanzen.net UniCredit Aktie News: UniCredit zeigt sich am Vormittag fester
finanzen.net Schwacher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 startet mit Gewinnen
finanzen.net Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 letztendlich auf grünem Terrain
finanzen.net Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich nachmittags fester
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 am Nachmittag in der Gewinnzone
finanzen.net STOXX-Handel: Euro STOXX 50 am Mittag mit Zuschlägen
RSS Feed
UniCredit S.p.A. zu myNews hinzufügen