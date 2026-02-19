DAX 25.102 +0,2%ESt50 6.082 +0,4%MSCI World 4.527 +0,0%Top 10 Crypto 8,6240 +1,2%Nas 22.683 -0,3%Bitcoin 56.936 +0,1%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,46 -0,7%Gold 5.042 +0,9%
Marktkap. 256,61 Mio. EUR

KGV 18,79 Div. Rendite 0,00%
WKN A3D3A1

ISIN SE0018538068

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Verve Group Buy

14:11 Uhr
Verve Group Buy
Verve Group
1,25 EUR -0,05 EUR -3,83%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Verve mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Buy" belassen. Mit den finalen Zahlen seien die zuvor veröffentlichten Eckdaten des Dienstleisters für digitale Werbung bestätigt worden, schrieb Andreas Wolf am Freitag. Der Fokus liege bei dem Unternehmen auf dem Betriebskapital und der Entschuldung. Letztere sollte bei Anlegern für bessere Stimmung sorgen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Verve Group SE

Zusammenfassung: Verve Group Buy

Unternehmen:
Verve Group		 Analyst:
Kursziel: 5,00 €
5,00 €
Rating jetzt: Buy
Kurs*: 1,26 €
1,26 €		 Abst. Kursziel*:
296,20%
Rating vorher: Buy
Kurs aktuell: 1,25 €
1,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
298,72%
Analyst Name:
Andreas Wolf 		KGV*:
Ø Kursziel: 5,25 €
5,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

