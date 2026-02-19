Verve Group Aktie
Marktkap. 256,61 Mio. EURKGV 18,79 Div. Rendite 0,00%
WKN A3D3A1
ISIN SE0018538068
Symbol MGIMF
Verve Group Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Verve mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Buy" belassen. Mit den finalen Zahlen seien die zuvor veröffentlichten Eckdaten des Dienstleisters für digitale Werbung bestätigt worden, schrieb Andreas Wolf am Freitag. Der Fokus liege bei dem Unternehmen auf dem Betriebskapital und der Entschuldung. Letztere sollte bei Anlegern für bessere Stimmung sorgen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Verve Group SE
Zusammenfassung: Verve Group Buy
|Unternehmen:
Verve Group
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
5,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1,26 €
|Abst. Kursziel*:
296,20%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
298,72%
|
Analyst Name:
Andreas Wolf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Verve Group
|14:11
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|26.08.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
