JP Morgan Chase & Co.

Vestas Wind Systems A-S Overweight

09:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen belassen. Die neuen US-Subventionsrichtlinien für Wind- und Solarenergie seien sehr positiv für den Windturbinen-Hersteller, schrieb Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie böten Klarheit für Projekte, die bis 2030 in Betrieb genommen werden./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 07:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 07:03 / BST

