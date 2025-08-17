Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 15,5 Mrd. EURKGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen belassen. Die neuen US-Subventionsrichtlinien für Wind- und Solarenergie seien sehr positiv für den Windturbinen-Hersteller, schrieb Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie böten Klarheit für Projekte, die bis 2030 in Betrieb genommen werden./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 07:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 07:03 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
164,00 DKK
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
17,01 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
156,13 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|09:41
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Verkaufen
|DZ BANK
|04.12.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|03.05.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|19.03.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|04.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG