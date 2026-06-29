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VINCI Aktie

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127,90 EUR -0,05 EUR -0,04 %
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Marktkap. 69,61 Mrd. EUR

KGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
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JP Morgan Chase & Co.

VINCI Neutral

18:06 Uhr
VINCI Neutral
Aktie in diesem Artikel
VINCI
127,90 EUR -0,05 EUR -0,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci vor den am 29. Juli erwarteten Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. Analystin Elodie Rall rechnet laut einem am Freitag vorliegenden Ausblick mit einem im Jahresvergleich leichten Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebit) auf Konzernebene. Dieses Wachstum dürfte vollständig durch das Ebit im Segment Contracting (Baugeschäft) getragen werden. Das Ebit im Segment Concessions (Konzessionen) dürfte, bedingt durch ein schwächeres Verkehrsaufkommen im Autobahngeschäft sowie negative Konsolidierungseffekte und Margeneinbußen im Flughafengeschäft, zurückgegangen sein. Daher werde bei den Investoren wohl das Verkehrsaufkommen auf den mautpflichtigen Straßen im Fokus stehen, mitsamt der Frage, ob sich der sinkende Ölpreis bereits wieder in einer zunehmenden Verkehrsentwicklung niederschlage./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 15:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 15:05 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vinci

Zusammenfassung: VINCI Neutral

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
139,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
128,25 €		 Abst. Kursziel*:
8,38%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
127,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,68%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
146,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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18:06 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
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