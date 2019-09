FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Vodafone nach einer Unternehmensveranstaltung zum Digitalgeschäft auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Pence belassen. Mit Blick auf die neuesten digitalen Technologien sei der Mobilfunker überraschend weit vorne, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf die Kosten wirke dies ebenso positiv wie auf Möglichkeiten zur Einführung neuer Produkte und den Kundenservice. All dies stütze das Wachstum./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2019 / 06:06 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.