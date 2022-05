ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 147 Pence belassen. Der Einstieg der Emirates Telecommunications Group Company (e&) dürfte bei den Aktien der Briten wie auch in der Branche gut ankommen, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/tih