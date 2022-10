LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vodafone auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 120 Pence belassen. Die Pläne zum milliardenschweren Glasfaser-Ausbau in Deutschland durch ein Gemeinschaftsunternehmen mit der Luxemburger Finanzholding Altice bewegten sich im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/tih