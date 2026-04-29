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Marktkap. 43,18 Mrd. EUR

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Goldman Sachs Group Inc.

Volkswagen (VW) vz Neutral

10:11 Uhr
Volkswagen (VW) vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
86,32 EUR 0,34 EUR 0,40%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Christian Frenes am Donnerstagmorgen nach dem Bericht. Schuld seien die Markengruppe Progressive, das Lkw-Geschäft und Sonderbelastungen. Der Cashflow habe aber wegen Steuereffekten höher gelegen als gedacht./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
97,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
85,76 €		 Abst. Kursziel*:
13,11%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
86,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,37%
Analyst Name:
Christian Frenes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
117,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:26 Volkswagen (VW) vz. Buy Jefferies & Company Inc.
10:11 Volkswagen (VW) vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:06 Volkswagen (VW) vz. Market-Perform Bernstein Research
09:31 Volkswagen (VW) vz. Neutral JP Morgan Chase & Co.
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