Alibaba gewährt Entwicklern Zugriff auf NVIDIA-Tools - Aktien von Xiaomi, Alibaba, SK hynix und Co. trotzdem unter Druck
Amazon-Aktie: Kaufrausch im Oktober - Handelsriese startet zweiten Prime Day
Volvo (B) Aktie

Volvo (B) Aktien-Sparplan
24,73 EUR +0,48 EUR +1,98 %
STU
267,00 SEK -5,50 SEK -2,02 %
STO
Marktkap. 50,2 Mrd. EUR

KGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689

ISIN SE0000115446

Symbol VOLVF

Jefferies & Company Inc.

Volvo AB (B) Buy

12:11 Uhr
Volvo AB (B) Buy
Volvo AB (B)
24,73 EUR 0,48 EUR 1,98%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo angesichts der Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump für schwere Lastwagen mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Michael Aspinall vermisste am Freitag noch ein sehr wichtiges Detail zur Behandlung von anteiliger US-Produktion und von Fahrzeugen, die unter das nordamerikanische Freihandelsabkommen USMCA fallen. Solange keine Klarheit über die Preisgestaltung bestehe, werde die Nachfrage wahrscheinlich leiden./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 03:04 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 03:04 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Buy

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
350,00 SEK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
267,00 SEK		 Abst. Kursziel*:
31,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
267,00 SEK		 Abst. Kursziel aktuell:
31,09%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
307,17 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

12:11 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
08:06 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 Volvo (B) Buy Deutsche Bank AG
08.09.25 Volvo (B) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.09.25 Volvo (B) Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

