Volvo (B) Aktie
Marktkap. 50,2 Mrd. EURKGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo angesichts der Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump für schwere Lastwagen mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Michael Aspinall vermisste am Freitag noch ein sehr wichtiges Detail zur Behandlung von anteiliger US-Produktion und von Fahrzeugen, die unter das nordamerikanische Freihandelsabkommen USMCA fallen. Solange keine Klarheit über die Preisgestaltung bestehe, werde die Nachfrage wahrscheinlich leiden./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 03:04 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 03:04 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volvo (B) Buy
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
350,00 SEK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
267,00 SEK
|Abst. Kursziel*:
31,09%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
267,00 SEK
|Abst. Kursziel aktuell:
31,09%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
307,17 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volvo AB (B)
|12:11
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Volvo (B) Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|Volvo (B) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.25
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|12:11
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Volvo (B) Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|Volvo (B) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.25
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|12:11
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Volvo (B) Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.25
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|11.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|12.05.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Volvo (B) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.25
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.02.25
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.25
|Volvo (B) Neutral
|UBS AG
|29.01.25
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets