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Volvo (B) Aktie

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29,22 EUR +0,58 EUR +2,03 %
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Marktkap. 58,32 Mrd. EUR

KGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
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Bernstein Research

Volvo AB (B) Market-Perform

12:46 Uhr
Volvo AB (B) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Volvo AB (B)
29,22 EUR 0,58 EUR 2,03%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Volvo von 290 auf 320 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die derzeitige Phase starker Lkw-Bestellungen in Nordamerika halte länger an als ursprünglich von ihm gedacht, schrieb Harry Martin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es wirke daher so, als ob dies an fundamentaler Stärke liege und nicht an Vorzieheffekten. Der Experte wird deshalb etwas optimistischer für den Markt in Nordamerika./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 05:24 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 05:24 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Market-Perform

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
320,00 SEK
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
28,77 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
358,29 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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