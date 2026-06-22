Volvo (B) Aktie
Marktkap. 58,32 Mrd. EURKGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Volvo von 290 auf 320 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die derzeitige Phase starker Lkw-Bestellungen in Nordamerika halte länger an als ursprünglich von ihm gedacht, schrieb Harry Martin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es wirke daher so, als ob dies an fundamentaler Stärke liege und nicht an Vorzieheffekten. Der Experte wird deshalb etwas optimistischer für den Markt in Nordamerika./tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 05:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 05:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volvo (B) Market-Perform
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
320,00 SEK
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
28,77 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
358,29 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volvo AB (B)
|18.06.26
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|Volvo (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|11.06.26
|Volvo (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|18.06.26
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|Volvo (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|11.06.26
|Volvo (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|18.06.26
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|11.06.26
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|10.06.26
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Volvo (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|Volvo (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets