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Volvo (B) Aktie

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Volvo (B) Aktien-Sparplan
28,09 EUR -1,27 EUR -4,33 %
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28,26 EUR -1,10 EUR -3,75 %
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Marktkap. 60,19 Mrd. EUR

KGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN wurde kopiert
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ISIN SE0000115446

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Symbol VOLVF

JP Morgan Chase & Co.

Volvo AB (B) Overweight

14:36 Uhr
Volvo AB (B) Overweight
Aktie in diesem Artikel
Volvo AB (B)
28,09 EUR -1,27 EUR -4,33%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Die Wachstumsambitionen des Nutzfahrzeugbauers seien völlig intakt, schrieb Jose Asumendi am Mittwoch nach dem Kapitalmarkttag. Die Geschäftseinheit Volvo Autonomous Solutions (VAS) mit ihren Lösungen für Autonomes Fahren rage heraus./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 11:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 11:02 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Overweight

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
360,00 SEK
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
318,90 SEK		 Abst. Kursziel*:
12,89%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
353,71 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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