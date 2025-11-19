DAX23.230 +0,2%Est505.559 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -4,8%Nas22.559 +0,6%Bitcoin77.778 -3,0%Euro1,1542 -0,3%Öl63,45 -2,1%Gold4.078 +0,2%
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX stabilisiert sich -- Wall Street uneins -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
Vermögenswirksame Leistungen: Dieses Geld-Geschenk bringt Ihnen bis zu 425.000 Euro Vermögenswirksame Leistungen: Dieses Geld-Geschenk bringt Ihnen bis zu 425.000 Euro
Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie
BASF im Fokus

BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Nachmittag stärker

19.11.25 16:08 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,8 Prozent auf 43,50 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,8 Prozent auf 43,50 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BASF-Aktie bisher bei 43,82 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.542.402 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 55,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,57 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,40 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 14,02 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,25 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 2,25 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,90 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 29.10.2025. Das EPS belief sich auf 0,19 EUR gegenüber 0,32 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 14,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,96 Prozent verringert.

Die BASF-Bilanz für Q4 2025 wird am 27.02.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2025 2,64 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BASF SE

