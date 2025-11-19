DAX23.243 +0,3%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,44 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.015 -1,4%Euro1,1582 ±0,0%Öl64,02 -1,2%Gold4.115 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX auf Richtungssuche -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- TKMS, Fraport, DroneShield, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Aktienempfehlung Rheinmetall-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktienempfehlung Rheinmetall-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Kurs der BASF

BASF Aktie News: BASF am Mittwochmittag ohne große Veränderung

19.11.25 12:04 Uhr
BASF Aktie News: BASF am Mittwochmittag ohne große Veränderung

Die Aktie von BASF zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Die BASF-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 41,88 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
42,82 EUR 0,77 EUR 1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BASF-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 41,88 EUR. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 41,99 EUR aus. Bei 41,62 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,75 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 498.554 Stück.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 31,47 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,40 EUR am 07.04.2025. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 11,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,25 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,90 EUR.

Am 29.10.2025 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,32 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 15,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BASF am 27.02.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,64 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

DAX 40-Papier BASF-Aktie: Hätte sich ein BASF-Investment vor einem Jahr inzwischen rentiert?

BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

BASF-Aktie gefragt: Agrarsparte soll in Frankfurt an die Börse gehen

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: BASF

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
12.11.2025BASF Equal WeightBarclays Capital
11.11.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025BASF NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.11.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025BASF OutperformBernstein Research
30.10.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025BASF KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.11.2025BASF Equal WeightBarclays Capital
11.11.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
06.11.2025BASF NeutralUBS AG
29.10.2025BASF NeutralUBS AG
29.10.2025BASF HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
04.11.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen