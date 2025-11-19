BASF Aktie News: BASF am Mittwochmittag ohne große Veränderung

Kurs der BASF

Die Aktie von BASF zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Die BASF-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 41,88 EUR.

Die BASF-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 41,88 EUR. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 41,99 EUR aus. Bei 41,62 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,75 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 498.554 Stück.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 31,47 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,40 EUR am 07.04.2025. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 11,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,25 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,90 EUR.

Am 29.10.2025 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,32 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 15,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BASF am 27.02.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,64 EUR je Aktie belaufen.

