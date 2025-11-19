BASF Aktie News: BASF verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von BASF. Anleger zeigten sich zuletzt bei der BASF-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 41,90 EUR.

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 41,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 41,95 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BASF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,75 EUR aus. Bei 41,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 72.918 BASF-Aktien.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 55,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,41 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,40 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 2,25 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,90 EUR je BASF-Aktie an.

Am 29.10.2025 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14,33 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15,74 Mrd. EUR eingefahren.

BASF wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 27.02.2026 vorlegen.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,64 EUR je Aktie.

