Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 45,66 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 45,66 EUR. Bei 45,70 EUR erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 45,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 61.229 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.03.2025 bei 71,65 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 56,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,30 EUR. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 13,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,693 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,61 EUR an.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.12.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 289,77 Mio. EUR gelegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,72 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

