Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen uneins - Tesla-Auslieferungen gebremst -- Bund will Preisexplosion beim Gas verhindern -- Kräftiger Absatzdämpfer für VW, Audi und BMW auf US-Automarkt

Am Montag wird der deutsche Aktienmarkt trotz anhaltender Konjunktursorgen freundlich erwartet. Die Anleger würden hoffen, dass der Höhepunkt des Pessimismus hinsichtlich Ausmaß und Tempo der US- Zinswende erreicht sei, hieß es laut dpa-AFX bei der Credit Suisse . Die US-Vorgaben vom Freitag sind positiv, neue Impulse aus den Vereinigten Staaten sind heute jedoch nicht zu erwarten, da die Börsen dort aufgrund des Feiertags "Independence Day" geschlossen bleiben.

Anleger an den europäischen Börsen zeigten sich am Freitag zurückhaltend.

Der EURO STOXX 50 schwankte zwischen Verlusten und Gewinnen und beendete den Handelstag schlussendlich mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 3.443 Einheiten.

Am Vortag ging das schwächste erste Halbjahr seit 2008 in Europa zu Ende. "Die Rezessionssorgen haben den Markt voll im Griff", gibt Dow Jones Newswires einen Marktteilnehmer wieder. Die Europäische Industrie büßte im Juni an Schwung ein, während der Inflationsdruck im Euroraum deutlicher als erwartet zugenommen hat.

