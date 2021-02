Der Fokus der Anleger dürfte auf den US-Arbeitsmarktdaten liegen, die für den Nachmittag erwartet werden. Ob diese - ebenso wie die Zahlen der privaten Arbeitsagentur ADP am Mittwoch - positiv überraschend können, bleibt abzuwarten. Beobachter hoffen auf eine Entspannung am US-Arbeitsmarkt : Analysten rechnen für Januar im Schnitt mit 50.000 neu geschaffenen Stellen außerhalb der US-Landwirtschaft. Im Vormonat waren 140.000 Jobs abgebaut worden.

Der DAX zeigt sich vorbörslich etwas höher. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex 0,91 Prozent stärker bei 14.060,29 Punkten geschlossen. Daneben war der TecDAX 0,12 Prozent fester bei 3.499,78 Punkten in den Feierabend gegangen. Auch hier sind vorbörslich Gewinne zu sehen.

Die erneut positive Entwicklung an den US-Börsen dürfte auch den Märkten in Europa Rückenwind verleihen. Der Blick der Anleger wird sich voraussichtlich auf die US-Arbeitsmarkten richten, die am Nachmittag veröffentlicht werden.

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag fester.

Der Dow Jones eröffnete knapp im Plus bei 30.689,65 Stellen und blieb im Verlauf auf grünem Terrain. Die Gewinne wurden im Verlauf ausgebaut, am Ende ging der US-Leitindex 1,08 Prozent fester bei 31.055,80 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite blieb am Donnerstag daneben ebenfalls auf grünem Terrain und schloss mit einem Plus von 1,23 Prozent bei 13.777,74 Zählern.

Die Corona-Pandemie hat die Märkte weiter fest im Griff. Nach wie vor sind die Fallzahlen hoch, neue Mutationen sorgen für Verunsicherung, vor allem im Hinblick auf die Wirksamkeit der Impfstoffe gegen diese.

Mut schöpften Anleger zwischenzeitlich aus den Daten zu den Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe, die stärker abgenommen haben als erwartet. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge so um 33.000 auf 779.000.

Auf Unternehmensseite stehen die Zahlenwerke von QUALCOMM, eBay, PayPal und Merck & Co im Fokus.

