Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen in Grün -- Bundesregierung könnte sich mit über 30% an Uniper beteiligen -- Twitter-Übernahme durch Musk wohl ernsthaft gefährdet

Der deutsche Leitindex knüpfte am Donnerstag mit weiteren Gewinnen an seine Vortagserholung an.

Gestützt wurde die Stimmung vom Rückgang der Ölpreise . "Der Markt sieht die Notenbanken zunehmend entspannter", so ein Marktteilnehmer. Nach dem kräftigen Rückgang der Öl - und anderer Rohstoffpreise könnten die Notenbanken die Inflation zähmen, ohne dass sie die Weltwirtschaft in eine tiefere Rezession stürzten, ergänzte er.

So startete der EURO STOXX 50 mit einem Plus und vergrößerte dieses anschließend deutlich. Er beendete den Tag mit einem Zuschlag von 1,95 Prozent bei 3.488,50 Zählern.

An den europäischen Börsen ging es am Donnerstag kräftig aufwärts.

Am Donnerstag wagten sich Anleger an der Wall Street aus der Deckung.

Der Dow Jones baute seine Gewinne im Handelsverlauf aus und schloss mit einem Plus von 1,12 Prozent bei 31.383,89 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite drehte im US-Handel ebenfalls weiter auf und verabschiedete sich 2,28 Prozent höher bei 11.621,35 Zählern.

Die jüngste Erholung an der Wall Street wurde von der Hoffnung auf eine moderatere Zinswende getragen. Zwar kamen am Vortag gegenteilige Stimmen von der US-Notenbank, das scheint Marktteilnehmer jedoch nicht zu beunruhigen. Vor diesem Hintergrund rückten Inflations- und Rezessionssorgen in den Hintergrund. "Dass die US-Notenbank mit weiteren Zinserhöhungen mal für Erleichterung am Aktienmarkt sorgen würde, klingt etwas paradox. Allerdings interpretieren die Investoren die Entschlossenheit der Fed, die aus dem Sitzungsprotokoll in diesem Punkt hervorgeht, als Zeichen des Vertrauens in die Robustheit der Konjunktur", erklärte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. Damit hätten die zuletzt dominierenden Rezessionsrisiken keine neue Nahrung erhalten.

