Asiens Börsen stagnieren -- Berkshire Hathaway mit milliardenschwerem Nettoverlust -- Kalifornische Fahrzeugbehörde reicht Klage gegen Tesla ein -- HELLA, Lufthansa im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich im Freitagshandel schwächer.

So eröffnete der DAX etwas niedriger und pendelte anschließend um seinen Vortagesschlusskurs. Am Nachmittag fiel er jedoch ins Minus, wo er den Handelstag auch 0,65 Prozent schwächer bei 13.573,93 Punkten beendete. Auch der TecDAX bewegte sich deutlich tiefer, nachdem er nahezu unverändert gestartet war. Zuletzt ging es um 1,68 Prozent abwärts auf 3.145,15 Zähler.

Impulse lieferte die Veröffentlichung von Arbeitsmarktdaten aus den USA am Nachmittag. So hat sich der US-Arbeitsmarkt im Juli deutlich stärker entwickelt als zuvor angenommen. Exklusiv der Landwirtschaft wurden im vergangenen Monat netto 528.00 neue Arbeitsplätze geschaffen, so das US-Arbeitsministerium am Freitag. Volkswirte hatten zuvor mit nur 250.000 Stellen gerechnet.

Im Fokus standen zudem weiterhin die Unternehmensbilanzen, etwa von der Allianz und der Deutschen Post.

