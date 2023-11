Asiens Börsen uneins -- Deutsche Telekom hat Erwartungen bei Umsatz und bereinigtem Konzernüberschuss knapp erreicht -- Merck, Disney, Lyft, Beyond Meat, Airbus, BASF, AMC im Fokus

Daneben erreichte die Berichtssaison in Deutschland einen weiteren Höhepunkt mit einer Flut an Unternehmensberichten aus der ersten und zweiten Börsenliga.

Der DAX eröffnete noch mit einem Verlust, konnte sein Minus aber im Tagesverlauf abbauen und bewegte sich schlussendlich 0,51 Prozent im Plus bei 15.229,60 Punkten. Der TecDAX verlor zum Handelsbeginn ebenfalls, schob sich jedoch schon kurz darauf ins Plus. Letztendlich gewann er 0,70 Prozent auf 2.993,62 Zähler.

Am Markt wird gehofft, dass es zu keinen weiteren Zinserhöhungen mehr kommt. "Ich glaube nicht, dass die Fed ihre Geldpolitik weiter strafft, aber sie wird die Zinsen auch nicht so schnell senken", kommentierte Tim Graf, ein Manager beim Finanzdienstleister State Street, laut "Reuters".

Die asiatischen Börsen präsentieren sich am Donnerstag uneinheitlich.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ 1,66 Prozent höher bei 32.699,82 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite marginale 0,06 Prozent im Plus bei 3.054,07 Zählern. In Hongkong gibt der Hang Seng 0,26 Prozent auf 17.522,70 Einheiten nach.

Nachdem sich am Mittwoch Verunsicherung über die Geldpolitik in den USA breit machte, zeichnet sich am Donnerstag ein gemischtes Bild. Erneut dominiert die Diskussion über die Geldpolitik. Die gesunkenen Rentenrenditen in den USA lassen Anleger hoffen, dass der Zinsgipfel vielleicht doch bereits erreicht worden sein könnte, was die Aktienmärkte stützt. Aus China kommen zudem deflationäre Zeichen: Die Verbraucherpreise als auch die Erzeugerpreise sind im Oktober auf Jahressicht etwas stärker gesunken als erwartet.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken