Am deutschen Aktienmarkt ging es im Montagshandel nach unten.

Der DAX startete bereits mit roten Vorzeichen in die neue Woche und gab im weiteren Verlauf zusätzlich ab, bis er 0,46 Prozent im Minus bei 13.105,61 Einheiten schloss. Der TecDAX startete wenig verändert und ging marginale 0,06 schwächer bei 3.053,18 Punkten in den Feierabend.

Beim Thema Handelsstreit gab es weiter keine wichtigen Neuigkeiten - unterdessen rückte der 15. Dezember immer näher. An diesem Tag sollen neue US-Zölle auf China-Produkte aktiv werden, wenn es bis dahin keine Einigung zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt gibt.

Die Unsicherheit wirkte sich auch auf die Stimmung am deutschen Markt aus: "So kurz vor dem Jahresende wollen jetzt alle vermeiden, sich falsch zu positionieren", sagte Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Wichtige Großereignisse wie die Wahl in Großbritannien, die am Donnerstag ansteht, bremsten vorerst die Risikobereitschaft. Starke US-Arbeitsmarktdaten, die vor dem Wochenende die New Yorker Börsen beflügelten, hatten beim DAX am Freitag schon gewirkt.

