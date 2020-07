Warren-Buffett-Firma zahlte für Übernahme in Krefeld Millionen zu viel. Thermo Fisher erhöht Offerte für QIAGEN und senkt Annahmeschwelle. Knorr-Bremse im Quartal besser als erwartet. Uniper verlängert Tarifvertrag bis Ende 2026. Abbott Laboratories übertrifft Erwartungen. AC Immune lässt mit positiven Studenergebnisse Aktienkurs haussieren. CTS drohen Einmalbelastungen .

Der deutsche Leitindex zeigte sich nach dem Kurssprung vom Vortag im Donnerstagshandel tiefer. Der DAX hatte schon zum Auftakt nachgegeben und konnte sich auch im weiteren Verlauf nicht erholen. So schloss das Börsenbarometer am Abend 0,43 Prozent leichter bei 12.874,97 Indexpunkten.

Der TecDAX konnte hingegen im Handelsverlauf ins Plus drehen, nachdem er zunächst mit einem roten Vorzeichen gestartet war. Er beendete den Tag schließlich 0,41 Prozent höher bei 3.086,10 Zählern. Nachdem der DAX am Vortag dank der Impfstoff-Euphorie auf ein Hoch seit dem Corona-Crash geklettert und nur knapp an der 13.000-Punkte-Marke gescheitert war, hielten sich die Anleger nun zurück. Zudem wurden gemischt ausgefallene Wirtschaftsdaten aus China eher negativ aufgenommen. Am Donnerstagnachmittag hat die EZB ihr Sitzungungsergebnis veröffentlicht. Erwartungsgemäß wurde der Leitzins nicht verändert. Die Sorgen um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise sind bei Anlegern weiterhin präsent, von Unternehmensseite kamen im Rahmen der Berichtssaison zuletzt aber ermutigende Signale: Hierzulande rückte unter anderem der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson in den Fokus, der besser als erwartet ausgefallene Zahlen vorgelegt hat. Auch Sartorius und Zalando fanden Beachtung - beide hatten ihre Jahresprognosen angehoben. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An Europas Märkten ging es am Donnerstag abwärts. Der EuroSTOXX 50 war mit einem moderaten Minus gestartet und ging dann auch 0,38 Prozent leichter bei 3.365,35 Punkten in den Feierabend. Die zunehmenden Konflikte zwischen den USA und China schlugen auch europäischen Anlegern aufs Gemüt. Hoffnungen auf Fortschritte bei einem Impfstoff gegen das Corona-Virus traten derweil angesichts der Ausbreitung der Pandemie insbesondere in den Vereinigten Staaten in den Hintergrund. Die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank brachte hingegen kaum Bewegung, denn die Währungshüter haben den Leitzins wie im Vorfeld erwartet unverändert belassen. Durchwachsene Nachrichten kamen am Morgen von der Konjunkturfront: Während die chinesische Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs ist, enttäuschte die Entwicklung im chinesischen Einzelhandel. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen verbuchen am Donnerstag Abschläge. Der Dow Jones eröffnete 0,46 Prozent tiefer bei 26.746,57 Punkten und steht auch anschließend im Minus. Auch der NASDAQ Composite liegt weiterhin in rotem Terrain, nachdem er schon zum Start um 1,01 Prozent auf 10.443,87 Zähler gefallen war. Während die Indizes an den beiden Vortagen von der Hoffnung auf einen Impfstoff gegen das Coronavirus getragen wurden, stellt sich nun wieder Ernüchterung ein. Denn die weiterhin schnell ansteigende Zahl an Neu-Infektionen in den USA schürt die Sorge vor erneuten Einschränkungen des Wirtschaftslebens. Zwar sind die jüngsten US-Konjunkturdaten mehrheitlich etwas besser als erwartet ausgefallen, fielen aber angesichts dieser Sorgen sowie durchwachsener chinesischer Daten kaum ins Gewicht. "Die größte Sorge ist eine neue Infektionswelle und die möglichen Auswirkungen auf die Erholung der Wirtschaft", kommentierte Andrew Hunter, Senior-Ökonom bei Capital Economics, das Marktgeschehen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken