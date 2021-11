Asiens Börsen uneinig -- Basler Opfer von Cyperattacke -- Volkswagen verstärkt Corona-Schutzmaßnahmen

Der deutsche Leitindex konnte im Dienstagshandel neue Höchststände erklimmen.

Der DAX eröffnete mit einem kleinen Plus. Auch im Anschluss konnte er Gewinne einfahren und dabei die Marke von 16.200 Punkten knacken. Im Tageshoch kletterte er bis auf 16.266,26 Punkte. Letztlich stand noch ein Aufschlag von 0,61 Prozent auf 16.247,86 Punkte an der Tafel. Der TecDAX startete etwas höher und baute seine Zuwächse im Verlauf deutlich aus. Zum Handelsende notierte er 0,68 Prozent im Plus bei 3.921,47 Zählern.

Auch am Dienstag kam es im deutschen Leitindex zu weiteren Rekorden, dabei fiel auch die Marke von 16.200 Punkten. Stützend wirkte der schwache Euro, der der exportorientierten deutschen Wirtschaft tendenziell zugute kommt. Daneben sorgten auch leichte Entspannungssignale zwischen den USA und China für etwas Erleichterung. Sowohl US-Präsident Biden als auch die chinesische Regierung äußerten sich positiv über die Gespräche beim Video-Gipfel.

