DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen geben nach -- SAP schlägt SAP Litmos los -- Cisco schneidet besser als erwartet ab -- HELLA verspricht sich bessere Entwicklung -- Adyen, Walmart und Co. im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt wird am Donnerstag ohne große Ausschläge erwartet.

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelseröffnung in einer engen Range um seinen Vortagesschlusskurs. Der TecDAX wird ebenfalls stabil erwartet.

Der deutsche Leitindex dürfte sich nach seinem Rücksetzer am Vortag am Donnerstag wieder fangen. An den US-Börsen hatte sich am Vorabend nach dem veröffentlichten Fed-Protokoll der vergangenen Notenbank-Sitzung nicht mehr viel getan. Die US-Notenbank bleibt, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, nach dem Urteil der Commerzbank-Experten auf ihrem geldpolitischen Straffungskurs. Es habe aber Signale gegeben, dass sich das hohe Tempo der Zinserhöhungen abschwächen könnte.

