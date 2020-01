Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Verluste am Dienstag im Verlauf eindämmen.

Der DAX eröffnete noch tiefer und stand auch anschließend im Minus. Im Verlauf holte er die Verluste jedoch vollständig auf und beendete den Tag somit 0,05 Prozent höher bei 13.555,87 Punkten. Damit ist auch das rund zwei Jahre alte Rekordhoch bei etwa 13.596 Punkten wieder in Reichweite gerückt. Auch der TecDAX konnte sich im Verlauf von seinem Tagestief erholen und schloss mit einem kleinen Minus von 0,08 Prozent bei 3.170,25 Zählern, nachdem er zum Start deutlicher verloren hatte.

Belastend wirkten schwache Vorgaben aus Übersee. Nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wegen der neuartigen Virus-Lungenkrankheit in China ihren Notfallausschuss einberufen hat, findet das Thema auch an den Börsen Beachtung und sorgte für Verunsicherung. Es wird befürchtet, dass eine Ausbreitung der Krankheit die sich gerade erholende Weltkonjunktur bremsen könnte. "In der Vergangenheit haben sich die Sorgen vor Sars oder auch vor einer Ebola-Ausbreitung als überzogen herausgestellt", sagte jedoch ein Händler.

Dass die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten im Januar überraschend deutlich gestiegen sind, sorgte in diesem Umfeld kaum für Bewegung.

