Geely prüft stärkere Kooperation mit Daimler. Frankreichs Wirtschaftsminister: Renault kämpft ums Überleben. Hongkongs Regierung weist Kritik an geplantem Sicherheitsgesetz zurück. Sixt-Aktie freundlich: Metzler rät zum Kauf. Nissan will angeblich mehr als 20.000 Stellen streichen. easyJet-Gründer mit Revolte gegen Management offenbar gescheitert.

Im Freitagshandel geht es es am deutschen Aktienmarkt erneut abwärts. Der DAX eröffnete mit einem Abschlag von 1,5 Prozent bei 10.896,28 Punkten und setzt sich in der Verlustzone fest. Zuletzt wurde das Minus jedoch etwas kleiner und der deutsche Leitindex notiert wieder knapp über der 11.000-Punkte-Marke, die er zum Start unterschritten hatte. Der TecDAX begann den Handel bei 3.038,83 Zählern um 0,98 Prozent schwächer und bleibt auf rotem Terrain. Am Freitag kommen negative Vorgaben aus Asien, und Experten sprechen davon, dass die China-Sorgen auch die deutschen Indizes belasten. Thomas Altmann von QC Partners sagte, es sei kein positives Zeichen, dass China auf dem Volkskongress kein Wachstumsziel nenne und mehr Kontrolle über Hongkong anstrebe. "Die Ankündigungen des Volkskongresses haben die Anleger richtig verschreckt", so Altmann. US-Präsident Donald Trump kündigte bereits eine energische Reaktion an, falls das vorgeschlagene "Sicherheitsgesetz" in Kraft trete. Daneben gehen Marktteilnehmer davon aus, dass auch das bevorstehende lange Wochenende in Großbritannien und den USA - wo am Montag ein Feiertag ansteht - den Druck auf Aktien erhöht. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Börsen in Europa zeigen sich am Freitag schwächer. Der EuroSTOXX 50 ging bei 2.927,65 Indexpunkten um 0,5 Prozent tiefer in die Sitzung und bleibt angeschlagen. Größter Verunsicherungsfaktor ist China. Das asiatische Land strebt mehr Kontrolle über die Sonderverwaltungszone Hongkong an und hat auf dem Nationalen Volkskongress ein entsprechendes Gesetz vorgeschlagen. Auch die Beziehung zwischen China und den USA dürfte unter diesem Vorstoß weiter leiden, US-Präsident Trump hat bereits mit einer energischen Reaktion gedroht. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street wurden am Donnerstag Verluste verbucht. Im von Konjunkturdaten geprägten Handel war der Dow Jones nahezu auf dem Schlusstand des Vortages gestartet und gab im weiteren Handelsverlauf ab. Zur Schlussglocke verlor er 0,41 Prozent auf 24.474,12 Punkte. Auch der Tech-Index NASDAQ Composite hatte auf Vortagesniveau begonnen und beendete den Tag schließlich mit einem Minus von 0,97 Prozent bei 9.284,88 Zählern. Etwas auf die Stimmung drückten die weiter schwelenden Spannungen zwischen den USA und China. Hinzu kam, dass der US-Senat ein Gesetz verabschiedet hat, das dazu führen könnte, dass chinesische Unternehmen nicht mehr an US-Börsen notieren lassen dürfen. "Die ganze Handelsrhetorik schürt Unsicherheit, und das auf einem Markt der schon von jeder Menge Unsicherheit geplagt ist", sagte Justin Onuekwusi von Legal & General Investment Management. Das könne zu größeren Schwankungen führen. Die Zahl der Arbeitslosen in den USA stieg unterdessen weiter weiter. So haben in der vergangene Woche mehr als 2,4 Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. In der Vorwoche hatte es knapp drei Millionen Neuanträge gegeben. Seit der Zuspitzung der Coronavirus-Pandemie in den USA im März haben nahezu 39 Millionen Menschen mindestens zeitweise ihren Job verloren. Daneben stieg der Philly Fed-Index im Mai im Monatsvergleich um 13,5 Punkte auf minus 43,1 Zähler. Volkswirte hatten minus 40,0 Punkte erwartet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken