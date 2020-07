Werbung

Der deutsche Leitindex zeigte sich am Montag letztlich stabil. Der DAX begann den Montagshandel etwas fester, fiel aber aber unter die Nulllinie zurück. Nach Veröffentlichung der ifo-Daten zog er erneut etwas an. Zum Handelsende notierte er nahezu unverändert bei 12.838,66 Punkten.

Der TecDAX eröffnete wenig bewegt, schaffte anschließend aber den Sprung in die Gewinnzone und hielt sich dort auch im weiteren Verlauf. Letztlich stand ein Plus von 0,59 Prozent auf 3.066,80 Zähler an der Tafel Die Anleger blieben weiterhin vorsichtig. Darauf deutete auch das neue Rekordhoch bei Gold hin, denn der Goldpreis gilt unter Experten zunehmend als Indikator für die Risikoneigung der Börsianer. Daneben wurde am Montag mit dem ifo-Geschäftsklima der wichtigste Frühindikator für die deutsche Wirtschaft veröffentlicht. Dabei ist der Index für die Geschäftserwartungen stärker gestiegen als gedacht, während der Anstieg bei der Lagebeurteilung etwas schwächer ausfiel als gedacht. Bei den Unternehmen stand SAP nach Zahlen im Fokus. Der Softwarekonzern konnte seinen Gewinn steigern und plant den Börsengang der US-Tochter Qualtrics.





Europas Märkte präsentierten sich am Montag schwächer. Der EuroSTOXX 50 zeigte sich zum Handelsstart bei 3.308,17 Zählern um 0,1 Prozent unter seinem Freitagsschluss. Nachdem er zwischenzeitlich bis an die Nulllinie kletterte, notierte anschließend aber erneut schwächer. Zur Schlussglocke stand er 0,24 tiefer bei 3.302,84 Indexeinheiten. In Europa steigt die Angst vor einer zweiten Infektionswelle. Derweil sprachen Experten davon, dass die jüngsten Daten zur Corona-Pandemie aus den USA eine leichte Besserung der Situation in den vom Virus schwer getroffenen Bundesstaaten Florida, Kalifornien und Texas andeuten. Das hebe die Stimmung etwas. Anleger blieben aufgrund der weiterhin bestehenden Unsicherheit dennoch vorsichtig.





Die Wall Street zeigt sich am Montag mit leicht freundlicher Tendenz. Der Dow Jones eröffnete den ersten Handelstag der Woche marginale 0,08 Prozent leichter bei 26.447,67 Punkten. Anschließend schafft er den Sprung ins Plus, kann sich dort zuletzt aber nur knapp halten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite kann dagegen deutlichere Gewinne verbuchen, nachdem er zum Sitzungsstart um 0,56 Prozent auf 10.421,70 Zähler zulegte. Der US-Leitindex zeigt sich am Montag mit einem kleinen Plus, während die Techwerte deutlicher zulegen können. Die gestiegenen Spannungen zwischen den USA und China bleiben dennoch im Fokus der Anleger. Beunruhigend bleibt auch die Zahl der Corona-Neuinfektionen, die in den USA weiter gestiegen war. Am Mittwoch steht dann die nächste geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank Fed auf der Agenda.