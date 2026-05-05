AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 123,17 Mrd. EURKGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev von 78 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im US-Geschäft liege jetzt eine positive Wende auf der Hand, schrieb Sanjeet Aujla in dem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Einen positiven Einmaleffekt durch die Fußball-Weltmeisterschaft außen vor gelassen, sei es bahnbrechend, dass das Geschäft dort erstmals seit 18 Jahren nachhaltiges Wachstum vorweisen könne. Der Brauereikonzern gewinne außerdem in 75 Prozent seiner Märkte Anteile. Dies sei der beste ihm bekannt Wert./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Anheuser-Busch InBev
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
69,58 €
|Abst. Kursziel*:
22,16%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
70,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,70%
|
Analyst Name:
Sanjeet Aujla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|14:41
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|Barclays Capital
|14:06
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|13:21
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|11:46
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|14:41
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|Barclays Capital
|14:06
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|13:21
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|11:46
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|14:41
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|Barclays Capital
|14:06
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|11:46
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|05.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|09.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|21.09.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|07.08.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|13:21
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG