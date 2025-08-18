DAX 24.361 +0,2%ESt50 5.462 +0,5%Top 10 Crypto 15,99 +0,3%Dow 44.912 -0,1%Nas 21.630 +0,0%Bitcoin 98.775 -0,9%Euro 1,1690 +0,2%Öl 65,81 -1,0%Gold 3.344 +0,4%
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX fester -- NVIDIA mit neuen China-Chips? -- Novo Nordisk profitiert von Preissenkung -- Xpeng, Xiaomi, Microsoft, Volatus, Rüstungswerte, Apple, Intel im Fokus
Microsoft-Aktie erhält neues Kursziel von Truist - Analysten sehen starkes Potenzial
Xpeng-Aktie zieht an: Xpeng übertrifft bei Umsatz und Gewinn alle Erwartungen
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

Marktkap. 102,55 Mrd. EUR

KGV 17,85 Div. Rendite 1,45%
JP Morgan Chase & Co.

11:36 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
53,08 EUR 0,04 EUR 0,08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat AB Inbev nach monatlichen Bierpreisdaten für Brasilien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Nach einem enttäuschenden ersten Halbjahr seien die Preise bei der Lateinamerika-Tochter Ambev sowie bei Heineken gegenüber dem Vormonat ein wenig gestiegen, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Aktien von AB Inbev und Heineken böten auf einem niedrigen Niveau attraktive Einstiegskurse./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 08:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 08:23 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
53,14 €		 Abst. Kursziel*:
41,14%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
53,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,30%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
74,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

11:36 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.08.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy UBS AG
01.08.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Deutsche Bank AG
01.08.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

